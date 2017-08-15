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Лихач на Mercedes разогнался до 300 километров в час на Киевском шоссе

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Лихач на автомобиле Mercedes-AMG разогнался до 300 километров в час на столичной автотрассе. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Видео, снятое из салона машины, было опубликовано в социальной сети Instagram. На нем видно, как водитель демонстративно наводит камеру на спидометр. По словам пользователя, опубликовавшего запись, сделана она была на Киевском шоссе.

Ранее в августе в сети появилось видео, на котором стритрейсер за рулем BMW разгоняется до 120 километров в час на Кутузовском проспекте, заезжая на разделительную полосу. При этом максимальная разрешенная скорость на проспекте составляет 60 километров в час.

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