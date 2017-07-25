Лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем автомобиля в Москве

Сотрудники полиции задержали пожизненно лишенную водительских прав стритрейсершу Мару Багдасарян, когда она каталась на автомобиле в районе Воробьевых гор в Москве. Об этом в четверг, 27 июля, сообщается в Telegram-канале паблика Mash.

Машину, за рулем которой находилась Багдасарян, остановили на улице Улофа Пальме около 22:00 в среду, 26 июля. Когда полицейские начали оформлять протокол, девушка пожаловалась на плохое самочувствие. Прибывшие на место врачи скорой помощи осмотрели задержанную и диагностировали у нее «острую реакцию на стресс», подчеркнув, что «угрозы смерти нет».

В декабре 2016 года по итогам рассмотрения 72 административных дел о просроченных штрафах Мару Багдасарян приговорили к 24 дням ареста и 595 часам обязательных работ дворником, а также оштрафовали на 183 тысячи рублей. По ходатайству адвокатов, указавших на слабое здоровье их подзащитной, это наказание было заменено на бумажную работу. Но вскоре выяснилось, что больничный Багдасарян оказался поддельным.

В результате в марте суд приговорил девушку за подделку документов к году исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 15 процентов в пользу государства, а также пожизненно лишил ее водительских прав по медицинским показаниям. В ходе заседания прокурор представил заключение экспертной комиссии, подтвердившей наличие эпилепсии у стритрейсерши.

4 июля стало известно, что Багдасарян, чтобы оплатить многочисленные штрафы, займется продажей колбасы и мясных продуктов в компании «Нучар», владельцем которой является ее отец.