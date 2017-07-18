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Маньяк-лизун объявлен в розыск в Москве

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Полиция Москвы объявила в розыск мужчину, который нападает на девушек и лижет их. Об этом сообщается в Telegram-канале паблика Mash.

О нападении сообщила 28-летняя фитнес-тренер Наталья. По ее словам, она встретила мужчину рано утром в воскресенье, 16 июля, у метро «Крылатское» по дороге на работу. Злоумышленник схватил ее и начал облизывать лицо и ягодицы. Девушка попыталась вырваться, но не смогла. Нападающий в итоге скрылся, но перед этим еще несколько раз поцеловал ее ниже спины.

В полиции отмечают, что в соседних районах запада Москвы также зафиксированы подобные происшествия. Вероятно, к ним причастен тот же человек, что напал на фитнес-тренера.

В марте в Москве вынесли приговор 38-летнему гражданину Украины Владимиру Кишпулю, известному как «вежливый насильник». В июле 2016 года он был задержан за изнасилование незнакомой девушки. После совершения преступления Владимир проводил свою жертву до подъезда и посоветовал ей впредь быть осторожнее.

После задержания он признался, что девушка очень ему понравилась, а на одном из заседаний суда заявил, что готов жениться на своей жертве. При этом Кишпуль полностью признал свою вину. Суд назначил ему 4,5 года колонии общего режима и обязал выплатить жертве компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

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