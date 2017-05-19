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Массовая драка со стрельбой произошла на северо-западе Москвы

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Массовая драка со стрельбой произошла на улице Кулакова на северо-западе Москвы. Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали троих неизвестных, которые пытались скрыться с места происшествия на автомобиле Ford Focus. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе разбирательства было установлено, что данные граждане в результате внезапно возникшей ссоры на фоне личных неприязненных отношений избили троих молодых людей, произвели в их сторону несколько выстрелов из пневматического пистолета», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что трое подозреваемых оказались уроженцами Оренбургской области. Для дальнейшего разбирательства их доставили в территориальный отдел полиции.

Пострадавших отвезли в больницу.

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