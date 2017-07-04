Массовое отравление купленной на улице черешней зафиксировали в Москве

Около 10 москвичей попали в больницы после отравления черешней, купленной на улице у метро. Об этом в среду, 12 июля, сообщает паблик Mash на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказала одна из потерпевших, 53-летняя няня, ягоды она приобрела у станции метро «Университет». После того как женщина съела около полукилограмма черешни, у нее началась рвота и она потеряла сознание. Скорую ей вызвали хозяева квартиры, где она работает.

Женщина уточнила, что вместе с ней в одной палате лежат еще три человека, которые также отравились черешней. По словам врачей, сейчас в столице наблюдается настоящий «шквал отравлений черешней вплоть до летального исхода».

Ранее в июле «МК» сообщал, что подмосковном Наро-Фоминске семья из трех человек почувствовала недомогание после того, как съела купленные на местном рынке клубнику и черешню. В результате 60-летний глава семейства скончался еще до приезда врачей скорой помощи. Эксперты в свою очередь заявили изданию, что отравление ягодами к летальному исходу привести не могло.