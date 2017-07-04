Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Массовое отравление купленной на улице черешней зафиксировали в Москве

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Около 10 москвичей попали в больницы после отравления черешней, купленной на улице у метро. Об этом в среду, 12 июля, сообщает паблик Mash на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказала одна из потерпевших, 53-летняя няня, ягоды она приобрела у станции метро «Университет». После того как женщина съела около полукилограмма черешни, у нее началась рвота и она потеряла сознание. Скорую ей вызвали хозяева квартиры, где она работает.

Женщина уточнила, что вместе с ней в одной палате лежат еще три человека, которые также отравились черешней. По словам врачей, сейчас в столице наблюдается настоящий «шквал отравлений черешней вплоть до летального исхода».

Ранее в июле «МК» сообщал, что подмосковном Наро-Фоминске семья из трех человек почувствовала недомогание после того, как съела купленные на местном рынке клубнику и черешню. В результате 60-летний глава семейства скончался еще до приезда врачей скорой помощи. Эксперты в свою очередь заявили изданию, что отравление ягодами к летальному исходу привести не могло.

Читайте также
Самое читаемое
«Важнее пациента ничего нет!»
Врач-ревматолог Евгения Федоренко о романтизации профессии и уровне медицины
Cегодня
Парки вместо свалок
Как в крупнейших мегаполисах создают ландшафтные дизайн-проекты на месте промзон
Cегодня
Ограничения движения в Москве на 12 июля
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
Мы видим лишь первые усилия
Эксперт и создатель «Магистрали» — о пределах автомобилизации и «московской пицце»
11 июля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter