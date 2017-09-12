Maybach, Kia и трактор попали в ДТП во Внуково

Пять человек, в том числе пятилетний мальчик, пострадали в результате ДТП в московском районе Внуково. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, ребенок доставлен вертолетом в одну из столичных больниц.

Агентство «Москва» уточняет, что участниками аварии стали автомобили Kia и Maybach. По информации «Росбалта», третьей стороной стал трактор. Кроме того, агентство со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД сообщает, что пострадавших четверо, а не пятеро.

Ранее в четверг стало известно, что на 129-м километре Минского шоссе автомобиль Jaguar сбил лося. Водитель машины при этом погиб.