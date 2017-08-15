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Сотрудник дорожной службы перекрыл дорогу в Видном ради свадьбы соседа

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Главный механик «Дорсервиса» перекрыл дорогу в подмосковном Видном ради свадьбы соседа. Об этом в среду, 16 августа, сообщает паблик Mash на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Улицу сотрудник дорожной службы перегородил спецмашиной. По словам очевидцев, проезд был закрыт, пока шел выкуп невесты. Все это время другим водителям приходилось разворачиваться и искать пути объезда.

Ранее в августе в сети появилась фотография, запечатлевшая другой пример автохамства: на ней видно, как два принадлежащих рэперу Тимати автомобиля Gelandewagen, на которых обычно передвигается охрана артиста, припаркованы прямо на велодорожке рядом с пешеходным переходом на Манежной площади в центре Москвы.

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