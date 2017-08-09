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Мошенник переоформил на себя Ferrari дагестанца за обедом с ним в кафе

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Столичные полицейские разыскивают мошенника, который переоформил на себя спорткар Ferrari F140, принадлежащий 34-летнему приезжему из Дагестана. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный, злоупотребляя доверием, переоформил на себя его автомобиль Ferrari F140 темно-серого цвета стоимостью пять миллионов рублей. Машину сняли с регистрационного учета», — отметил собеседник агентства.

По словам потерпевшего, все произошло в чайхане на Мичуринском проспекте на западе Москвы.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется розыск преступника.

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