Мошенники украли у актера Александра Семчева почти 40 тысяч рублей

Мошенники похитили 38 тысяч рублей с банковской карты актера Александра Семчева. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал полиции сам Семчев, 29 июня ему пришло SMS-сообщение с неизвестного номера, в котором говорилось, что с принадлежащей ему банковской карты якобы списаны 9,7 тысячи рублей. Когда актер позвонил по указанному номеру, ему ответил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. В результате мошеннику удалось узнать у Семчева данные его карты и уже по-настоящему списать с нее деньги.

В понедельник, 17 июля, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).

Александр Семчев окончил театральное училище имени Щукина. Работал в театре «Сатирикон», а затем — в МХТ имени Чехова. Зрителям он также известен благодаря ролям в кинофильмах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Свадьба», «День выборов», «Счастливы вместе» и «Ликвидация».