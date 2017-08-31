Московская модель обвинила борца и олимпийского призера Арутюняна в избиении

Московская модель Николь Тен обвинила борца и призера Олимпиады-2016 Миграна Арутюняна в избиении. Об этом сообщает телеканал НТВ.

«Он меня ударил, первый удар в глаз нанес кулаком. Я еще пыталась выйти из машины, он нанес в затылок несколько ударов», – заявила модель журналистам. По ее словам, у нее был роман со спортсменом, но потом он заявил, что собирается жениться на другой, и потребовал удалить всю романтическую переписку. Когда та отказалась, он прибег к силе.

Девушка сняла побои и намерена обратиться в суд. Друзья Арутюняна отвергают все обвинения и уговаривают его подать в суд на саму модель за клевету. Тен также заявляет, что беременна от борца.