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Московская пенсионерка напала на подростков с отбеливателем

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Пенсионерка напала на подростков в Троицком округе столицы, сообщает агентство «Москва» в среду, 30 августа.

Нападение было совершено на улице Солнечная. Подростки стояли возле лифта, когда в подъезд зашла 70-летняя женщина и плеснула одному из молодых людей в лицо жидкость из бутылки с надписью «Белизна».

Подростки нейтрализовали пенсионерку и задержали до прибытия полиции. В отношении женщины возбуждено дело о насильственных действиях, причинивших физическую боль. У пострадавшего диагностировали химический ожог век и глаза первой степени.

Причины такого поступка не известны. Меру пресечения пожилой женщине не избирали.

В середине августа двое подростков 14 и 15 лет в подмосковном Монино обстреляли детскую площадку из окна квартиры. Они были вооружены пневматическим пистолетом. В результате пострадала малолетняя девочка. Ее доставили в больницу, однако после оказания медицинской помощи отпустили домой.

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