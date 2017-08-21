Московская школьница искусала напавшего на нее бородатого маньяка

Московская десятиклассница искусала маньяка, напавшего на нее на Севастопольском проспекте. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает «МК».

Инцидент произошел во вторник около полудня. Мужчина набросился на 15-летнюю девушку в подземном переходе, прижал ее к стене и попытался изнасиловать. Однако школьница не растерялась и укусила преступника за руку. После этого ей удалось вырваться и убежать. Напоследок маньяк успел ударить ее ногой по ягодицам.

В настоящее время подозреваемого разыскивают сотрудники полиции. Как рассказала потерпевшая, одна из особых примет нападавшего — длинная борода.

В июле в Москве задержали маньяка-лизуна, который напал на девушку у станции метро «Крылатское» и облизал ей лицо и ягодицы. Им оказался 31-летний уроженец Узбекистана.