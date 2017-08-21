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Московская школьница искусала напавшего на нее бородатого маньяка

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Московская десятиклассница искусала маньяка, напавшего на нее на Севастопольском проспекте. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает «МК».

Инцидент произошел во вторник около полудня. Мужчина набросился на 15-летнюю девушку в подземном переходе, прижал ее к стене и попытался изнасиловать. Однако школьница не растерялась и укусила преступника за руку. После этого ей удалось вырваться и убежать. Напоследок маньяк успел ударить ее ногой по ягодицам.

В настоящее время подозреваемого разыскивают сотрудники полиции. Как рассказала потерпевшая, одна из особых примет нападавшего — длинная борода.

В июле в Москве задержали маньяка-лизуна, который напал на девушку у станции метро «Крылатское» и облизал ей лицо и ягодицы. Им оказался 31-летний уроженец Узбекистана.

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