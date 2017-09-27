Московская школьница погибла в ванной из-за телефона

Московская школьница погибла, принимая ванну с телефоном. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает «Московский комсомолец».

ЧП произошло накануне в квартире на Большой Переяславской улице. 14-летняя девушка пришла с прогулки, направилась в ванную и взяла с собой телефон. Заметив, что аппарат разряжен, она взяла удлинитель и включила гаждет в розетку. Когда раздался звонок, школьница уронила телефон в воду.

Через некоторое время мама школьницы заметила, что в ванной подозрительно тихо. На стук в дверь никто не отозвался. Взломав замок, она обнаружила дочь без признаков жизни. Попытки реанимировать ее ни к чему не привели, прибывшие на вызов медики констатировали смерть.

Схожий случай был зафиксирован в столице в феврале. Родственники нашли в ванне тело 14-летней школьницы без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, она умерла от электротравмы, вызванной падением мобильника в воду.