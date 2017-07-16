Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Московская школьница помогла раскрыть убийство

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Московские полицейские раскрыли убийство мужчины благодаря показаниям 14-летней школьницы. Девятиклассница оказалась свидетельницей преступления, которое было совершено 15 июля на Чертановской улице на юге столицы. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Девочка рассказала, что видела, как неизвестный мужчина, находясь в компании граждан, распивавших спиртное, в ходе внезапно возникшей ссоры несколько раз ударил ножом другого участника застолья, после чего выбросил нож в пруд, помыл руки и скрылся», — пояснил собеседник агентства.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1983 года рождения.

В апреле сообщалось, что благодаря показаниям очевидца сотрудники полиции задержали хозяйку бульдога, которая выбросила его с балкона. В результате собака погибла.

Читайте также
Самое читаемое
Уличная волна
Стрит-арт художники и граффити-райтеры о московском уличном искусстве
Cегодня
Под флагом эчпочмака
Где в столице найти настоящую татарскую кухню
Cегодня
Тренажер с ножом, «гей-патруль» и протекшая Госдума
Самые странные и смешные новости недели от МОСЛЕНТЫ
16 июля
Ограничения движения в Москве на 17 июля
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter