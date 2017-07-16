Московская школьница помогла раскрыть убийство

Московские полицейские раскрыли убийство мужчины благодаря показаниям 14-летней школьницы. Девятиклассница оказалась свидетельницей преступления, которое было совершено 15 июля на Чертановской улице на юге столицы. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Девочка рассказала, что видела, как неизвестный мужчина, находясь в компании граждан, распивавших спиртное, в ходе внезапно возникшей ссоры несколько раз ударил ножом другого участника застолья, после чего выбросил нож в пруд, помыл руки и скрылся», — пояснил собеседник агентства.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1983 года рождения.

В апреле сообщалось, что благодаря показаниям очевидца сотрудники полиции задержали хозяйку бульдога, которая выбросила его с балкона. В результате собака погибла.