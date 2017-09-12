Московские подростки избили сверстницу и сняли это на видео

Трое подростков избили знакомую 13-летнюю девочку на северо-западе Москвы, еще одна снимала происходящее на видео, сообщается на сайте Главного следственного управления СКР по столице.

Уточняется, что конфликт произошел 11 сентября в сквере недалеко от улицы Барышиха. По сданным следствия, в результате избиения пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Истязавшие девочку подростки выложили видеозапись в соцсеть.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту произошедшего. «Опрашиваются участники и очевидцы конфликта. Для определения тяжести причиненного вреда здоровью малолетней назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех участников конфликта», — заявили в управлении.

Отмечается, что в настоящее время жизни ребенка ничто не угрожает.