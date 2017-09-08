Московские следователи нашли алкоголь в крови сбившего байкера полицейского

Руководитель следственного управления УМВД России по Одинцовскому району Подмосковья, который насмерть сбил мотоциклиста на Можайском шоссе, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев аварии. «После улучшения состояния здоровья водителя автомобиля с ним будут также проведены следственные действия», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным следствия, вечером 6 сентября сотрудник полиции на автомобиле Ford Mondeo врезался в мотоцикл на эстакаде Можайского шоссе. В результате аварии байкер от полученных травм скончался на месте, а полицейский был доставлен в больницу, где в настоящее время проходит курс лечения.

Ранее сообщалось, что в момент ДТП сотрудник правоохранительных органов находился за рулем служебного автомобиля. По данным телеканала «360», приехавшие сотрудники ГИБДД сняли с машины номера и пытались прогнать с места ДТП очевидцев.