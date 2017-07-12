Московский попрошайка погиб при пожаре в своей пятикомнатной квартире на Арбате

Два человека погибли при пожаре в пятикомнатной квартире на улице Старый Арбат в центре Москвы. Возгорание произошло из-за того, что хозяева жили при свечах, поскольку электричество было отключено за неуплату. Об этом в четверг, 13 июня, сообщает телеграм-канал Mash.

В квартире стоимостью в 40 миллионов рублей проживал бывший электрик Управления делами президента России Петр Павлов вместе с женой, сыном и бабушкой. Потеряв работу, мужчина стал собирать милостыню на Старом Арбате. Однако, после громкой истории с задержанием читавшего «Гамлета» девятилетнего мальчика улицу «зачистили» от попрошаек.

Повторно оказавшись без средств к существованию, бывший электрик и его семья перестали оплачивать счета за коммунальные услуги, что привело к отключению в квартире электроэнергии. Отмечается, что жена и сын погибшего при пожаре спаслись.