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Московский попрошайка погиб при пожаре в своей пятикомнатной квартире на Арбате

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Два человека погибли при пожаре в пятикомнатной квартире на улице Старый Арбат в центре Москвы. Возгорание произошло из-за того, что хозяева жили при свечах, поскольку электричество было отключено за неуплату. Об этом в четверг, 13 июня, сообщает телеграм-канал Mash.

В квартире стоимостью в 40 миллионов рублей проживал бывший электрик Управления делами президента России Петр Павлов вместе с женой, сыном и бабушкой. Потеряв работу, мужчина стал собирать милостыню на Старом Арбате. Однако, после громкой истории с задержанием читавшего «Гамлета» девятилетнего мальчика улицу «зачистили» от попрошаек.

Повторно оказавшись без средств к существованию, бывший электрик и его семья перестали оплачивать счета за коммунальные услуги, что привело к отключению в квартире электроэнергии. Отмечается, что жена и сын погибшего при пожаре спаслись.

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