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Московский таксист вернул журналисту из Чили 50 тысяч рублей и извинился

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Московский таксист, взявший с журналиста из Чили 50 тысяч рублей за поездку от аэропорта Домодедово до гостиницы в центре, вернул ему деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«Задержанный ранее водитель вернул деньги и принес извинения гостю из Южной Америки», – отметили там.

Гражданин южноамериканской республики и сотрудник Radio Chili Диего Гаспар Саез Миранда в пятницу, 16 июня, прилетел в Москву для освещения матчей Кубка конфедераций. Он попросил частного таксиста довезти его до гостиницы Crowne Plaza на Краснопресненской набережной. Водитель сказал, что гость должен заплатить 60 тысяч рублей, после чего получил всю сумму. Затем он вернул пассажиру 10 тысяч и уехал.

Когда чилиец понял, что его обманули, он обратился в полицию.

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