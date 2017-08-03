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Задержанный московский зампрокурора просил взятку за кортик СС

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Первый заместитель прокурора транспортной прокуратуры Москвы Павел Юркин требовал взятку у бизнесмена за разрешение на ввоз раритетного оружия. Об этом сообщается в Telegram-канале паблика Mash.

О задержании Юркина за взятку сообщалось 6 августа. Зампрокурора попытался притвориться слабоумным перед сотрудниками ФСБ, однако вызванный на место психиатр установил, что он здоров.

Уточняется, что взятку Юркин требовал от бизнесмена Сергея Пильгуна, который заказал себе из-за рубежа раритетный кортик времен фашистсткой Германии, принадлежавший одному из членов подзразделения СС.

Курьера, который привез оружие в Россию, задержали в аэропорту Шереметьево, а бизнесмену предложили заплатить взятку в размере миллиона рублей за возврат раритета. Пильгун обратился в правоохранительные органы, и передача взятки состоялась под наблюдением оперативников, которые задержали заместителя прокурора с поличным. Отмечается, что вместе с ним был также задержан начальник отдела по контролю за грузами аэропорта Шереметьево.

Юркин уже признал свою вину.

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