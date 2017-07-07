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Москвич 10 лет прятал у себя и насиловал пропавшего на Украине мальчика

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Полиция в Москве задержала мужчину, который подозревается в многолетнем сексуальном насилии над мальчиком с Украины. Ребенок считался пропавшим без вести, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемым оказался 40-летний москвич, ранее судимый за развратные действия сексуального характера. Следствие установило, что он встретил ребенка 1997 года рождения на улице столицы еще в июле 2007 года. Мужчина надругался над ним в парке 60-летия Октября, а затем забрал к себе домой, где до июля 2017 года совершал с ним половые акты.

На момент встречи с предполагаемым насильником мальчик уже был объявлен в розыск на Украине. Отмечается, что ребенок так и не вспомнил, где жил до этого и кто были его родители.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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