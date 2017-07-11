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Москвич до смерти забил двухлетнего сына-инвалида своей сожительницы

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Житель столицы подозревается в том, что забил до смерти ребенка-инвалида своей сожительницы. Мужчина задержан, сообщает в среду, 12 июля, агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело двухлетнего мальчика было обнаружено во вторник, 11 июля, в квартире на улице Ярцевская на западе города. Эксперты установили, что причиной смерти стали множественные разрывы внутренних органов. Также у ребенка обнаружили перелом предплечья, ушиб головы и множественные гематомы.

Полиция задержала 40-летнего мужчину, который последние три года сожительствовал с матерью погибшего мальчика. Выяснилось, что в день смерти ребенка он бил его руками в живот и в голову, от чего мальчик скончался.

Также следователи узнали, что мужчина систематически избивал ребенка на протяжении последних двух лет с целью убить его. При этом у погибшего было тяжелое врожденное заболевание — гиперостоз, при котором костная ткань образуется в сухожилиях и связках, что в итоге приводит к обездвиживанию больного.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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