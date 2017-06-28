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Москвич покончил с собой после чаепития с бабушкой

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Молодой мужчина покончил с собой после чаепития с бабушкой на северо-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером в субботу, 8 июля, 27-летний мужчина выпил чай со своей бабушкой и отправился спать. Спустя несколько часов женщина обнаружила тело внука с ножевым ранением.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предсмертной записки не обнаружили. При этом было установлено, что спиртными напитками мужчина не злоупотреблял и большую часть времени проводил за компьютером. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, тело направлено на судмедэкспертизу.

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