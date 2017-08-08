Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Москвич после ссоры убил и закопал свою подругу рядом с домом

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Мужчина убил и закопал девушку рядом со своим домом после ссоры. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено еще 8 июля, однако информация о нем появилась только в среду, 9 августа. Следователи полагают, что 21-летняя погибшая пришла в гости к своему 22-летнему знакомому в квартиру на Севастопольском проспекте. Между молодыми людьми произошла ссора, после чего мужчина ударил подругу по голове неустановленным предметом. Девушка скончалась. Хозяин квартиры упаковал ее тело в целлофановый пакет и закопал в лесополосе рядом с домом.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Останки направлены на экспертизу.

Ранее 9 августа сообщалось о задержании троих уроженцев Дагестана по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней студентки московского вуза. Как рассказала мать потерпевшей, девушка сама приехала к злоумышленникам в квартиру, поскольку это были ее знакомые.

Читайте также
Самое читаемое
Долг «в подарок»
Что делать, если вы купили квартиру с неоплаченными счетами за коммуналку
Cегодня
Ограничения движения в Москве на 9 августа
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
Центр притяжения
О ситуации на вторичном рынке недвижимости в ЦАО
8 августа
Игры с пространством
Лучшие работы конкурса ландшафтного дизайна в Москве
Cегодня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter