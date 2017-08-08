Москвич после ссоры убил и закопал свою подругу рядом с домом

Мужчина убил и закопал девушку рядом со своим домом после ссоры. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено еще 8 июля, однако информация о нем появилась только в среду, 9 августа. Следователи полагают, что 21-летняя погибшая пришла в гости к своему 22-летнему знакомому в квартиру на Севастопольском проспекте. Между молодыми людьми произошла ссора, после чего мужчина ударил подругу по голове неустановленным предметом. Девушка скончалась. Хозяин квартиры упаковал ее тело в целлофановый пакет и закопал в лесополосе рядом с домом.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Останки направлены на экспертизу.

Ранее 9 августа сообщалось о задержании троих уроженцев Дагестана по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней студентки московского вуза. Как рассказала мать потерпевшей, девушка сама приехала к злоумышленникам в квартиру, поскольку это были ее знакомые.