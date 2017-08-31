Москвич приговорен к 8,5 годам за съемку несовершеннолетней в порно

21-летний москвич приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за съемку несовершеннолетней в порно. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает прокуратура Москвы.

Следствием было установлено, что бывший студент столичного колледжа Виктор Никольский познакомился в интернете с 11-летней девочкой из Перми.

«В процессе виртуального общения с использованием веб-камеры, оказывая на девочку психическое воздействие, он уговорил ее совершить действия, визуализация которых ему была необходима, и записал это все на свой ноутбук», – сообщили в прокуратуре. Затем он использовал эти фотографии и ролики для того, чтобы шантажировать девочку и заставить ее снять другие видео.

В итоге ребенку пришлось обращаться к помощи врачей-психологов.