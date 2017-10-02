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Москвич с пистолетом заставил соседей извиниться перед матерью

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Вооруженный мужчина, представившийся сотрудником прокуратуры, заставил супружескую пару извиниться перед его матерью. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером в Гагаринском районе Москвы. Как рассказал полиции потерпевший, когда он вместе с женой вышел из подъезда своего дома, к ним подошел неизвестный мужчина. Узнав у супругов, где они живут, незнакомец начал кричать, угрожать и размахивать удостоверением, заявляя, что он работает в прокуратуре.

В ходе беседы мужчина пояснил потерпевшим, что те обидели его мать, которая живет с ними по соседству, а затем выхватил пистолет и выстрелил в землю рядом с супругами. После этого он сопроводил потерпевших к его матери и заставил их перед ней извиниться. Посчитав, что конфликт исчерпан, агрессивный незнакомец вышел из подъезда, сел в машину и уехал.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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