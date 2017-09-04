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Москвич спрыгнул с Крымского моста и разбился о палубу прогулочного теплохода

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Житель столицы спрыгнул с Крымского моста и разбился, упав на проплывающий по реке прогулочный теплоход. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Экипаж теплохода пояснил, что погибший упал к ним на борт с Крымского моста во время движения судна по Москве-реке», — сказал источник.

По факту обнаружения мертвого мужчины 1972 года рождения на борту судна следователи проводят проверку. В пресс-службе столичного ГУ МВД России агентству подтвердили факт инцидента, но не сообщили подробностей.

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