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Москвич станцевал на крыше полицейского автомобиля

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Москвич без видимой причины забрался на крышу полицейского автомобиля и станцевал там. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

На улице Молодцова мужчина вышел из дома, забрался на патрульную машину, чтобы станцевать на ней, оставил вмятины на крыше и капоте, после чего был задержан, — сказал собеседник агентства.

В результате, кроме того, оказались повреждены сирена и мегафон.

25-летний нарушитель доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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