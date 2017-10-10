Москвич станцевал на крыше полицейского автомобиля

Москвич без видимой причины забрался на крышу полицейского автомобиля и станцевал там. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
На улице Молодцова мужчина вышел из дома, забрался на патрульную машину, чтобы станцевать на ней, оставил вмятины на крыше и капоте, после чего был задержан, — сказал собеседник агентства.
В результате, кроме того, оказались повреждены сирена и мегафон.
25-летний нарушитель доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.