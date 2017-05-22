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Москвич устроил погром в офисе немецкой компании на 1,6 миллиона рублей

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Сотрудники полиции задержали жителя столицы, который устроил погром в здании представительства немецкого финансового учреждения в центре Москвы. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, в полицию обратилась главный менеджер немецкой компании, которая сообщила, что неизвестный мужчина проник в офис столичного представительства организации на Космодамианской набережной, где повредил и уничтожил имущество на сумму 1,6 миллиона рублей.

В ходе разыскных работ полиции удалось задержать 42-летнего жителя столицы. О причинах, по которым москвич устроил погром в здании немецкой компании, не сообщается. Против мужчины возбудили уголовное дело об умышленном повреждении и уничтожении имущества. С подозреваемого взята подписка о невыезде.

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