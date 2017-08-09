Москвичка напала с ножом на изменявшего ей с бывшей женой мужа

Жительница столицы напала с ножом на своего мужа, когда застала его с любовницей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что женщина вернулась домой и обнаружила своего супруга в постели со своей бывшей женой.

В столичном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 13 августа, на улице Большая Черкизовская. В полицию обратилась женщина 1978 года рождения и сообщила, что в ее квартире находится человек с ножевым ранением.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину 1983 года рождения с проникающим колото-резаным ранением груди и заявительницу. Пострадавшего направили в больницу, а женщину задержали по подозрению в совершении нападения. О третьей женщине в квартире не сообщается.

По данному факту проводится проверка.