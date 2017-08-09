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Москвичка нашла заряженный револьвер во время уборки в своей квартире

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Жительница столичного района Солнцево нашла заряженный револьвер, когда занималась уборкой в своей квартире. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Оружие, завернутое в спортивные штаны, 54-летняя москвичка обнаружила под кроватью в комнате дочери, где та проживает вместе с мужчиной. «Прибывшие полицейские установили, что находка является заряженным револьвером системы Нагана 1941 года выпуска», — уточнил собеседник агентства.

Как удалось выяснить сотрудникам полиции, оружие прятал сожитель дочери заявительницы — 29-летний приезжий из Южной Осетии, который ранее уже был судим за кражу. В настоящее время мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

В июле москвич нашел револьвер системы Нагана производства Императорского Тульского оружейного завода во время ремонта своей квартиры в Пресненском районе в центре столицы. Завернутое в полуистлевшую тряпку оружие мужчина обнаружил под напольным покрытием в спальне.

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