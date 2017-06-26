Москвичка зарезала подругу в день своего освобождения из тюрьмы

Москвичка зарезала свою подругу в ходе пьяной ссоры в районе Кунцево на западе столицы. Об этом в среду, 28 июня, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Убийство произошло в понедельник, 26 июня. В этот день женщина освободилась из тюрьмы, где отбывала наказание за хранение наркотиков, и решила выпить вместе с подругой в квартире жилого дома на Ельнинской улице. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла собутыльнице два удара ножом в область грудной клетки, в результате чего она скончалась на месте.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции задержали женщину, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Свою вину в содеянном подозреваемая полностью признала, следствие ходатайствует об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.