Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Москвичка зарезала подругу в день своего освобождения из тюрьмы

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Москвичка зарезала свою подругу в ходе пьяной ссоры в районе Кунцево на западе столицы. Об этом в среду, 28 июня, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Убийство произошло в понедельник, 26 июня. В этот день женщина освободилась из тюрьмы, где отбывала наказание за хранение наркотиков, и решила выпить вместе с подругой в квартире жилого дома на Ельнинской улице. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла собутыльнице два удара ножом в область грудной клетки, в результате чего она скончалась на месте.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции задержали женщину, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Свою вину в содеянном подозреваемая полностью признала, следствие ходатайствует об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также
Самое читаемое
Альтернативное озеленение
Как эксперты оценивают перспективы появления садов на крышах при реновации
Cегодня
Попробовать Москву на вкус
Что предлагали шеф-повара на фестивале Taste of Moscow
27 июня
Ограничения движения в Москве на 26 июня
Перекрытия на столичных дорогах
26 июня
Это залет, воин
Что можно и нельзя беспилотникам в Москве и по всей России
26 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter