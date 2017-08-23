Мужчина лишился глаза в пьяной драке на юге Москвы

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который выбил мужчине глаз в районе Нагатинский Затон на юге столицы. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как удалось установить стражам порядка, потерпевший вместе с неустановленным гражданином распивали спиртные напитки на Судостроительной улице. В процессе между ними возникла ссора, в ходе которой неизвестный ударил потерпевшего и повредил ему левый глаз. В результате врачам пришлось его удалить.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в августе в Москве задержали женщину, которая во время пьяной ссоры до смерти забила бутылкой своего знакомого в районе Ховрино. В отношении нее возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.