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Мужчина на Рублевке отобрал у курьера два заказанных iPhone 7 и скрылся

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Столичная полиция разыскивает неизвестного, который ограбил курьера на Рублевском шоссе. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал стражам порядка потерпевший, 22-летний курьер столичного магазина, в районе дома 26, корпус 4, на Рублевском шоссе он встретился с мужчиной, который заказал два телефона iPhone 7 общей стоимостью около 100 тысяч рублей. «В салоне автомобиля Nissan заказчик отобрал у заявителя товар, вытолкнул курьера на улицу и уехал», — пояснил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже.

В июне сотрудники полиции задержали жительницу Подмосковья, которая похитила одежду стоимостью 375 тысяч рублей у курьера на северо-востоке столицы.

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