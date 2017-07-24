Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры на северо-западе Москвы

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который стрелял по прохожим из окна жилого дома на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает агентство «Москва».

«Во время несения службы на улице Маршала Бирюзова к сотрудникам вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве обратился мужчина и сообщил, что неизвестный стреляет из ружья по прохожим», — рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии перекрыли пути, которыми злоумышленник мог воспользоваться, чтобы сбежать. Потом они при помощи спасателей проникли в квартиру и задержали стрелка.

Мужчину доставили в полицию. У него дома сотрудники правоохранительных органов нашли пневматическое ружье, патроны к нему, а также предмет, похожий на гранату.

О наличии пострадавших не уточняется.