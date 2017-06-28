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Мужчина погиб после падения из окна общежития РУДН в Москве

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Мужчина погиб, выпав из окна общежития Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

Факт обнаружения тела подтвердили и в столичном главке МВД. «Сегодня около 10:00 мск обнаружено тело на улице Миклухо-Маклая. Предварительно, человек скончался от падения с высоты», — уточнил представитель пресс-службы управления.

В июне уборщица выпала из окна пятого этажа одной из столичных школ. Несчастный случай произошел, когда женщина мыла окна. В результате падения она получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

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