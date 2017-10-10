Мужчина пришел в парк «Сокольники» и лишился 3 миллионов рублей

Грабители, вооруженные травматическим оружием, отобрали у мужчины кейс с тремя миллионами рублей в московском парке «Сокольники». Об этом в среду, 18 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, двое неизвестных мужчин напали на потерпевшего на Поперечном просеке.

В пресс-службе столичного главка МВД факт вооруженного ограбления подтвердили, отмечает ТАСС. Там также уточнили, что в результате нападения мужчина был ранен, его доставили в одну из городских больниц. В настоящее время по данному факту проводится проверка, следственно-оперативная группа осматривает место преступления и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В сентябре у 57-летнего туриста из Индонезии украли сумку с 10 тысячами долларов и паспортом в одном из столичных кафе. Сотрудники полиции начали проверку по данному факту.