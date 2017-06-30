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Мужчина с ножом отобрал у женщины карту «Тройка» на остановке в Бирюлево

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Мужчина с ножом отобрал у женщины 1966 года рождения карту «Тройка» на автобусной остановке в столичном районе Бирюлево Восточное. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

«К потерпевшей подошел неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил электронный проездной билет „Тройка“ и скрылся. Материальный ущерб составил около двух тысяч рублей», — рассказал представитель пресс-службы.

Вскоре после обращения потерпевшей в правоохранительные органы подозреваемый был задержан. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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