Мужчину ранили ножом на станции «Третьяковская»

На станции метро «Третьяковская» Калининско-Солнцевской линии неизвестный ранил мужчину ножом. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в столичном управлении МВД.

«Из медучреждения поступила телефонограмма о госпитализации со станции Третьяковская мужчины с ножевым ранением. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — сообщает собеседник агентства.

Ранее свидетели происшествия отмечали, что на станции работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия уже оцеплено. В метрополитене отметили, что сбоев в движении поездов нет.