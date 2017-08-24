Мужчину убили в центре Москвы за одежду «не по понятиям»

Мужчину убили в парке Горького за то, что он был одет «не по понятиям». Об этом сообщает в пятницу, 25 августа, паблик Mash на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел почти две недели назад, однако о нем стало известно только сейчас. 25-летний Стас Думкин гулял в парке с другом и двумя девушками, когда к ним подошли трое неизвестных пьяных молодых людей.

Злоумышленники отняли у Стаса шляпу, сорвали с него очки и растоптали, затем завязалась драка. Во время драки молодой человек упал навзничь, его доставили в больницу, где врачи диагностировали у пострадавшего тяжелую травму головы. Стас скончался 20 августа, после недели в коме.

Погибший был родом из Санкт-Петербурга, занимался бизнесом. Его родители прилетели в Москву, как только узнали о произошедшем. Отец Стаса описывает его как спокойного и неконфликтного человека. Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали ситуацию и не выходили на связь с родными мужчины.