Мужчину закопали на кладбище в Люберцах за отказ заплатить 30 миллионов рублей

Вымогатели закопали мужчину на кладбище в Люберецком районе Московской области за отказ выплатить им 30 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевший обратился в полицию в четверг, 1 июня. По его словам, в кафе в доме № 10 по Иловайской улице неизвестные, угрожая, начали вымогать у него 1,5 миллиона рублей. Спустя некоторое время они потребовали у мужчины уже 30 миллионов рублей и отвезли его из кафе на кладбище в Люберецком районе.

Там подозреваемые сначала избили потерпевшего, а затем, требуя деньги, закопали его в землю. «Осознав, что таких денег у мужчины нет, неизвестные потребовали у мужчины связаться с родственниками для сбора необходимой суммы», — пояснил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Сейчас один из подозреваемых уже задержан, им оказался гражданин Азербайджана.