На дне Москвы-реки нашли арсенал оружия

Арсенал огнестрельного и холодного оружия обнаружили водолазы на дне Москвы-реки. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По сведениям телеканала, в воде были найдены ружье, сигнальный, самодельный и пневматический пистолеты, пистолет ТТ, револьвер, различные патроны, а также два ножа и мобильный телефон. Они лежали на дне реки в пяти метрах от берега.

Оружие передано правоохранительным органам. По данному факту проводится проверка.

1 сентября на западе Москвы был обнаружен схрон взрывчатки. Неизвестные хранили в гараже две тротиловые шашки, электродетонаторы и выстрелы ВОГ для подствольного гранатомета.