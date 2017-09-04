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На дне Москвы-реки нашли арсенал оружия

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Арсенал огнестрельного и холодного оружия обнаружили водолазы на дне Москвы-реки. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По сведениям телеканала, в воде были найдены ружье, сигнальный, самодельный и пневматический пистолеты, пистолет ТТ, револьвер, различные патроны, а также два ножа и мобильный телефон. Они лежали на дне реки в пяти метрах от берега.

Оружие передано правоохранительным органам. По данному факту проводится проверка.

1 сентября на западе Москвы был обнаружен схрон взрывчатки. Неизвестные хранили в гараже две тротиловые шашки, электродетонаторы и выстрелы ВОГ для подствольного гранатомета.

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