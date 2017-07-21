На юго-востоке Москвы угнали трактор

Неизвестный угнал трактор на юго-востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления МВД по городу.

Полиция установила, что спецтехника стояла возле дома №37 по Волгоградскому проспекту и пропала в ночь с 20 на 21 июля. Стоимость трактора JCB 4 CX составляет два миллиона рублей, возбуждено уголовное дело по статье Кража .

В конце июня пьяный москвич угнал с автобазы на севере города трактор. Ему удалось проехать несколько километров, после чего он врезался в такси и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.