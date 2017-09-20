Налетчики с деревянными палками ограбили магазин в центре Москвы

Пятеро налетчиков, вооруженных деревянными палками, ограбили продуктовый магазин в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Ограбление произошло в ночь на воскресенье. Неизвестные в медицинских масках ворвались в помещение и, угрожая сотруднице магазина палками, разбили витрины, похитили кассовый аппарат, а затем скрылись. Сумма материального ущерба составила 50 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Полиция ищет подозреваемых.

В августе двое мужчин ограбили аптеку в районе Чертаново Центральное на юге столицы. Угрожая фармацевту ножом, они забрали из кассы 10 тысяч рублей и скрылись.