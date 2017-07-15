Натравивших на бизнесмена бойцовскую собаку вымогателей задержали в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали четырех вымогателей, которые требовали у люберецкого бизнесмена три миллиона рублей, натравливая на него собаку и угрожая ему гранатой. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Как рассказал полиции потерпевший, 39-летний предприниматель, злоумышленники подошли к нему на парковке у одного из домов по Угрешской улице. Мужчины начали угрожать бизнесмену оружием, в том числе гранатой, и натравливать на него бойцовскую собаку, требуя денег.

Через некоторое время подозреваемые возрасте от 31 до 49 лет были задержаны. Оказалось, что один из них ранее уже был судим. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям.

В июне в Москве задержали троих вымогателей, которые заживо закопали на Люберецком кладбище бизнесмена, требуя от него 30 миллионов рублей.