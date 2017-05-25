Недовольные соседи засыпали навозом автомобиль москвича

Кучу лошадиного навоза вывалили ночью на автомобиль москвича на улице Нижняя Масловка. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Life.

По словам местных жителей, таким образом автовладельцу могли отомстить его соседи, которые часто с ним конфликтовали из-за того, что он перекрывал на парковке выезд для других машин.

Потерпевший уже обратился с заявлением в полицию. Теперь сотрудники правоохранительных органов попробуют установить личности злоумышленников при помощи записей с камер видеонаблюдения.

В апреле в Москве задержали мужчину, который после конфликта на лестничной клетке угрожал зарубить шашкой своего соседа по подъезду. В отношении него было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.