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Неизвестные несколько часов насиловали женщину в квартире в Москве

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Сотрудники столичной полиции устанавливают личности неизвестных, которые несколько часов насиловали женщину в одной из московских квартир. Об этом со ссылкой на истоник сообщает телеканал РЕН ТВ.

О произошедшем сотрудникам правоохранительных органов сообщила сама потерпевшая. Какие-либо обстоятельства не сообщаются.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

Ранее в июле двое мужчин два дня насиловали женщину в бытовке на севере столицы. Тогда в полицию также обратилась сама пострадавшая. По ее словам, она познакомилась с мужчинами, которые 1 июля пригласили ее на шашлыки. После застолья они избили женщину и заперли в бытовке.

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