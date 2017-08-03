Неизвестные несколько часов насиловали женщину в квартире в Москве

Сотрудники столичной полиции устанавливают личности неизвестных, которые несколько часов насиловали женщину в одной из московских квартир. Об этом со ссылкой на истоник сообщает телеканал РЕН ТВ.

О произошедшем сотрудникам правоохранительных органов сообщила сама потерпевшая. Какие-либо обстоятельства не сообщаются.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

Ранее в июле двое мужчин два дня насиловали женщину в бытовке на севере столицы. Тогда в полицию также обратилась сама пострадавшая. По ее словам, она познакомилась с мужчинами, которые 1 июля пригласили ее на шашлыки. После застолья они избили женщину и заперли в бытовке.