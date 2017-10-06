Неизвестные избили таксиста в Подмосковье и угнали его машину

В подмосковном городском округе Лосино-Петровский неизвестные злоумышленники напали на мужчину, избили его и угнали машину. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает РИАМО.

По словам представителя ГУ МВД по Московской области, потерпевший проживает в соседнем Ногинске. Двое неизвестных «причинили ему телесные повреждения, открыто похитили его автомашину Volkswagen Polo, после чего скрылись». Сумма ущерба составила 430 тысяч рублей.

РЕН ТВ уточняет, что потерпевший работает водителем такси.

Возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает преступников.