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На севере Москвы неизвестные похитили бизнесмена вместе с его Cadillac Escalade

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Трое неизвестных похитили мужчину на севере Москвы, затем ограбили его и скрылись на его же автомобиле. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичный главк МВД.

Как рассказал полиции потерпевший, в четверг, 10 августа, около 20:40 в районе улицы Адмирала Макарова на него напали трое незнакомцев. Они усадили мужчину в его же автомобиль Cadillac Escalade и отвезли в неустановленное место. Жертву похищения отвели в гараж и связали ему руки скотчем. Его насильно удерживали там до 5 часов утра пятницы. После этого нападавшие отобрали у него 86 тысяч рублей, мобильный телефон и скрылись на Cadillac в неизвестном направлении.

Потерпевшему — мужчине 1973 года рождения — удалось самостоятельно освободиться и обратиться в правоохранительные органы. По предварительным данным, общая сумма ущерба составила 2 миллиона 67 тысяч рублей. Как уточняет РИАМО, пострадавший является индивидуальным предпринимателем.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, сотрудники полиции ищут подозреваемых.

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