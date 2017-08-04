Неизвестные с ножом ограбили аптеку на юге Москвы

Неизвестные ограбили аптеку в районе Чертаново Центральное на юге столицы. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

В полицию об ограблении вечером в воскресенье, 6 августа, заявила фармацевт учреждения, расположенного на улице Красного Маяка. Она рассказала, что в помещение вошли двое мужчин, которые, угрожая ей похожим на нож предметом, забрали из кассы 10 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Сотрудники полиции ищут подозреваемых.

В июле неизвестные напали на женщину-фармацевта и ограбили аптеку на Никитиском бульваре в центре Москвы.