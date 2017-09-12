Неизвестные взорвали банкомат Альфа-банка на юго-востоке Москвы

Неизвестные взорвали банкомат Альфа-банка в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

Инцидент произошел около 03:30 в отделении круглосуточного обслуживания по адресу Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 1. Подозреваемые зашли в помещение, взломали банкомат и похитили находившиеся в нем деньги. Сумма ущерба уточняется.

В пресс-службе банка факт взлома банкомата подтвердили, передает ТАСС. Там также отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и личности подозреваемых. Решается вопрос о возбуждени уголовного дела.

В августе восемь грабителей в масках вынесли банкомат из торгово-развлекательного центра на юге Москвы. Неизвестные ворвались в помещение и, угрожая охраннику, похитили устройство, а затем погрузили его в машину и скрылись.